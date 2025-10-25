Поэтому разница в часах с определенными странами также изменится. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на timeanddate.com.
Читайте также Переводят ли часы в Польше и почему власть заговорила об изменениях
Как изменится разница во времени?
Украина возвращается к Восточноевропейскому часовому поясу (UTC+2). Большинство государств-членов ЕС также переводят свои часы в последнее воскресенье октября. Соответственно разница с определенными странами останется неизменной.
В частности, Польша переводит часы ночью 26 октября в 3:00 на 2:00. Соответственно разница во времени с Польшей, по-прежнему, будет составлять 1 час. Такая же ситуация в Германии, Италии и Чехии. То есть когда в Украине будет 12:00, то в этих странах – 11:00.
В Канаде и США перевод часов происходит на неделю позже, чем в большинстве европейских стран. В 2025 году эти страны переведут часы на час назад в воскресенье, 2 ноября, в 2:00. Разница во времени между Украиной и Северной Америкой после этого изменится в зависимости от региона. Она будет колебаться от 7 до 10 часов.
Стоит заметить, что в разных странах мира ежегодно делают попытки отменить традицию перевода часов дважды в год. В частности, Европейский парламент еще в 2019 году проголосовал за прекращение этой практики, но предложение не было реализовано.
Что стоит знать о переходе на зимнее время?
В этом году Украина перейдет на зимнее время ночью 26 октября. Украинцы в четыре часа утра переведут стрелки часов на один час назад.
В странах ЕС также переводят часы в ночь на 26 октября. В большинстве государств-членов Евросоюза часы переводят на час назад.