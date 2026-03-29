Ранее Молдова переходила на летнее время в 2 часа ночи. Об этом сообщает Moldpres.

Что изменилось в Молдове?

Молдова впервые перевела часы на летнее время синхронизировано с Европейским Союзом и Украиной, отказавшись от предыдущей практики. Соответствующее решение правительство страны приняло в конце февраля. Отныне Молдова будет переходить как на летнее, так и на стандартное время одновременно со странами ЕС и Украиной.

Ранее часы в стране переводили иначе. Весной – в 2:00, а осенью – в 3:00 по местному времени. Теперь переход будет происходить по европейским правилам – 3:00 весной и в 4:00 осенью.

В странах Европейского Союза изменения времени происходят согласованно: на летнее время переходят в последнее воскресенье марта, а возвращаются на стандартное – в последнее воскресенье октября.

