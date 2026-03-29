Ранее Молдова переходила на летнее время в 2 часа ночи. Об этом сообщает Moldpres.
Смотрите также Украина перевела часы: какая разница во времени с Европой и США
Что изменилось в Молдове?
Молдова впервые перевела часы на летнее время синхронизировано с Европейским Союзом и Украиной, отказавшись от предыдущей практики. Соответствующее решение правительство страны приняло в конце февраля. Отныне Молдова будет переходить как на летнее, так и на стандартное время одновременно со странами ЕС и Украиной.
Ранее часы в стране переводили иначе. Весной – в 2:00, а осенью – в 3:00 по местному времени. Теперь переход будет происходить по европейским правилам – 3:00 весной и в 4:00 осенью.
В странах Европейского Союза изменения времени происходят согласованно: на летнее время переходят в последнее воскресенье марта, а возвращаются на стандартное – в последнее воскресенье октября.
Что нужно знать о переводе часов в Украине?
В 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об окончательном переходе на постоянное зимнее время. Однако, президент так и не подписал соответствующий документ.
В 2026 году перевод часов в Украине на летнее время состоялся 29 марта в 03:00 – стрелки перевели на один час – вперед на 04:00. Традиционно это происходит в последнее воскресенье марта, что сделало ночь короче, но вечера – светлее.
В 2026 году Украина перейдет на зимнее время в ночь на 25 октября в 04:00 – стрелки часов переведут на один час назад, до 03:00. Такой переход традиционно происходит в последнее воскресенье октября.