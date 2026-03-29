Раніше Молдова переходила на літній час о 2 годині ночі. Про це повідомляє Moldpres.

Що змінилося у Молдові?

Молдова вперше перевела годинники на літній час синхронізовано з Європейським Союзом та Україною, відмовившись від попередньої практики. Відповідне рішення уряд країни ухвалив наприкінці лютого. Відтепер Молдова переходитиме як на літній, так і на стандартний час одночасно з країнами ЄС та Україною.

Раніше годинники в країні переводили інакше. Навесні – о 2:00, а восени – о 3:00 за місцевим часом. Тепер перехід відбуватиметься за європейськими правилами – 3:00 навесні та о 4:00 восени.

У країнах Європейського Союзу зміни часу відбуваються узгоджено: на літній час переходять в останню неділю березня, а повертаються на стандартний – в останню неділю жовтня.

