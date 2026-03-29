Раніше Молдова переходила на літній час о 2 годині ночі. Про це повідомляє Moldpres.
Що змінилося у Молдові?
Молдова вперше перевела годинники на літній час синхронізовано з Європейським Союзом та Україною, відмовившись від попередньої практики. Відповідне рішення уряд країни ухвалив наприкінці лютого. Відтепер Молдова переходитиме як на літній, так і на стандартний час одночасно з країнами ЄС та Україною.
Раніше годинники в країні переводили інакше. Навесні – о 2:00, а восени – о 3:00 за місцевим часом. Тепер перехід відбуватиметься за європейськими правилами – 3:00 навесні та о 4:00 восени.
У країнах Європейського Союзу зміни часу відбуваються узгоджено: на літній час переходять в останню неділю березня, а повертаються на стандартний – в останню неділю жовтня.
Що потрібно знати про переведення годинників в Україні?
У 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201 про остаточний перехід на постійний зимовий час. Проте, президент так і не підписав відповідний документ.
У 2026 році переведення годинників в Україні на літній час відбулося 29 березня о 03:00 – стрілки перевели на одну годину – вперед на 04:00. Традиційно це відбувається в останню неділю березня, що зробило ніч коротшою, але вечори – світлішими.
У 2026 році Україна перейде на зимовий час у ніч на 25 жовтня о 04:00 – стрілки годинника переведуть на одну годину назад, до 03:00. Такий перехід традиційно відбувається в останню неділю жовтня.