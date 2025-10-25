Тому різниця у годинах з певними країнами також зміниться. Про це пише 24 Канал з посиланням на timeanddate.com.

Читайте також Чи переводять годинник у Польщі та чому влада заговорила про зміни

Як зміниться різниця у часі?

Україна повертається до Східноєвропейського часового поясу (UTC+2). Більшість держав-членів ЄС також переводять свої годинники в останню неділю жовтня. Відповідно різниця з певними країнами залишиться незмінною.

Зокрема, Польща переводить годинник вночі 26 жовтня о 3:00 на 2:00. Відповідно різниця у часі з Польщею, як і раніше, складатиме 1 годину. Така ж ситуація у Німеччині, Італії та Чехії. Тобто коли в Україні буде 12:00, то у цих країнах – 11:00.

У Канаді та США переведення годинників відбувається на тиждень пізніше, ніж у більшості європейських країн. У 2025 році ці країни повернуть годинники на годину назад у неділю, 2 листопада, о 2:00. Різниця у часі між Україною та Північною Америкою після цього зміниться залежно від регіону. Вона коливатиметься від 7 до 10 годин.

Варто зауважити, що у різних країнах світу щороку роблять спроби скасувати традицію переведень годинників двічі на рік. Зокрема, Європейський парламент ще у 2019 році проголосував за припинення цієї практики, але пропозиція не була реалізована.

Що варто знати про перехід на зимовий час?