Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.
Польща вже кілька років активно виступає за скасування сезонної зміни часу на рівні всього Євросоюзу. Попри це, поки що офіційне рішення не ухвалене – тож переведення годинника у країні залишається чинним, а наступна зміна традиційно відбудеться навесні 2026 року.
Якими є поточні правила?
Наразі у Польщі діють європейські правила сезонного часу. Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня – цього дня стрілки годинника переводять на одну годину вперед.
У 2026 році ці дати припадуть на:
- 29 березня (перехід на літній час),
- 25 жовтня (повернення на зимовий).
Тобто Польща, як і більшість країн ЄС, продовжить жити за "подвійним часом" принаймні ще один рік.
Чому Польща хоче скасувати переведення годинника?
Питання скасування сезонного часу обговорюється в ЄС уже кілька років, передає Time and Date. Польща належить до держав, які підтримують ідею залишити один сталий час протягом року. Серед основних аргументів:
- Негативний вплив на здоров'я – різка зміна ритму сну призводить до стресу, зниження концентрації та підвищення ризику серцевих нападів у перші дні після переведення годинника.
- Мінімальний економічний ефект – за сучасних технологій економія електроенергії є незначною.
- Неузгодженість в ЄС – скасування зміни часу потребує спільного рішення всіх країн-членів, аби уникнути хаосу у транспортних і ділових графіках.
А як щодо України?
- Україна перейде на зимовий час в ніч із 25 на 26 жовтня 2025 року о 4:00 ранку, перевівши годинники на годину назад.
- Цікаво, що законопроєкт № 4201 про відмову від сезонного переведення годинників на постійний зимовий час ухвалили у 2024 році, але президент Володимир Зеленський не планує його підписувати.