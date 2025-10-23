Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Польща вже кілька років активно виступає за скасування сезонної зміни часу на рівні всього Євросоюзу. Попри це, поки що офіційне рішення не ухвалене – тож переведення годинника у країні залишається чинним, а наступна зміна традиційно відбудеться навесні 2026 року.

Якими є поточні правила?

Наразі у Польщі діють європейські правила сезонного часу. Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня – цього дня стрілки годинника переводять на одну годину вперед.

У 2026 році ці дати припадуть на:

29 березня (перехід на літній час),

25 жовтня (повернення на зимовий).

Тобто Польща, як і більшість країн ЄС, продовжить жити за "подвійним часом" принаймні ще один рік.



Коли у Польщі переведуть годинники / Фото Unsplash

Чому Польща хоче скасувати переведення годинника?

Питання скасування сезонного часу обговорюється в ЄС уже кілька років, передає Time and Date. Польща належить до держав, які підтримують ідею залишити один сталий час протягом року. Серед основних аргументів:

Негативний вплив на здоров'я – різка зміна ритму сну призводить до стресу, зниження концентрації та підвищення ризику серцевих нападів у перші дні після переведення годинника. Мінімальний економічний ефект – за сучасних технологій економія електроенергії є незначною. Неузгодженість в ЄС – скасування зміни часу потребує спільного рішення всіх країн-членів, аби уникнути хаосу у транспортних і ділових графіках.

А як щодо України?