Про те, яка саме часова різниця буде з Польщею, США, Великою Британією та іншими країнами світу – розповідає 24 Канал з посиланням на 24TimeZones.

Яка буде різниця у часі з іншими країнами після переведення годинників восени 2025?

Перехід на зимовий час означає, що Україна повертається до Східноєвропейського часового поясу (UTC+2). Це спрощує синхронізацію з багатьма європейськими країнами. Більшість держав-членів Європейського Союзу також переводять свої годинники в останню неділю жовтня. Тому часова різниця з ними залишається незмінною.

Однак справжні зміни відбудуться щодо тих країн, які або вже відмовилися від сезонного переведення, або мають інші дати переходу. Зокрема, ті держави, які цілий рік живуть за постійним часом, тепер матимуть з українцями на годину більшу різницю, ніж влітку.

Ця інформація буде особливо актуальною для мільйонів українців, які через повномасштабне вторгнення вимушено проживають за кордоном, наприклад, у США та країнах Європи.

Тож, коли в Україні буде 7:00, то:

у Польщі – 6:00;

в Угорщині – 6:00;

у Молдові – 7:00;

у Словаччині – 6:00;

у Чехії – 6:00;

у Румунії – 7:00;

у Німеччині – 6:00;

в Іспанії – 6:00;

у Великій Британії – 5:00;

в Естонії – 7:00;

в Ірландії – 5:00;

у США (Вашингтон) – 1:00;

у Грузії – 9:00;

у Норвегії – 6:00;

у Японії – 14:00.

Переведення годинників в Україні / Фото Freepik

Переведення годинників восени 2025: все що відомо