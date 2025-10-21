О том, какая именно временная разница будет с Польшей, США, Великобританией и другими странами мира – рассказывает 24 Канал со ссылкой на 24TimeZones.
Какая будет разница во времени с другими странами после перевода часов осенью 2025 года?
Переход на зимнее время означает, что Украина возвращается к Восточноевропейскому часовому поясу (UTC+2). Это упрощает синхронизацию со многими европейскими странами. Большинство государств-членов Европейского Союза также переводят свои часы в последнее воскресенье октября. Поэтому временная разница с ними остается неизменной.
Однако настоящие изменения произойдут в отношении тех стран, которые или уже отказались от сезонного перевода, или имеют другие даты перехода. В частности, те государства, которые круглый год живут по постоянному времени теперь будут иметь с украинцами на час большую разницу, чем летом.
Эта информация будет особенно актуальной для миллионов украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения вынужденно проживают за рубежом, например, в странах Европы и Северной Америки.
Поэтому, когда в Украине будет 7:00, то:
- в Польше – 6:00;
- в Венгрии – 6:00:
- в Молдове – 7:00;
- в Словакии – 6:00;
- в Чехии – 6:00;
- в Румынии – 7:00;
- в Германии – 6:00;
- в Испании – 6:00;
- в Великобритании – 5:00;
- в Эстонии – 7:00;
- в Ирландии – 5:00;
- в США (Вашингтон) – 1:00;
- в Грузии – 9:00;
- в Норвегии – 6:00;
- в Японии – 14:00.
Перевод часов осенью 2025 года: все что известно
- Украина перейдет на зимнее время в ночь с субботы, 25 октября, на воскресенье, 26 октября. Ровно в 4:00 утра стрелки часов необходимо будет перевести на час назад.
- В то же время большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, перейдут автоматически на новое время. А механические часы придется корректировать вручную.
- В Украине уже на протяжении лет пытаются отменить традицию ежегодных переводов часов. Так, в 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, который предусматривал закрепление постоянного зимнего времени. Впрочем, этот документ до сих пор не вступил в силу, ведь его не подписал Президент Владимир Зеленский.