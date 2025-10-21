О том, какая именно временная разница будет с Польшей, США, Великобританией и другими странами мира – рассказывает 24 Канал со ссылкой на 24TimeZones.

Какая будет разница во времени с другими странами после перевода часов осенью 2025 года?

Переход на зимнее время означает, что Украина возвращается к Восточноевропейскому часовому поясу (UTC+2). Это упрощает синхронизацию со многими европейскими странами. Большинство государств-членов Европейского Союза также переводят свои часы в последнее воскресенье октября. Поэтому временная разница с ними остается неизменной.

Однако настоящие изменения произойдут в отношении тех стран, которые или уже отказались от сезонного перевода, или имеют другие даты перехода. В частности, те государства, которые круглый год живут по постоянному времени теперь будут иметь с украинцами на час большую разницу, чем летом.

Эта информация будет особенно актуальной для миллионов украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения вынужденно проживают за рубежом, например, в странах Европы и Северной Америки.

Поэтому, когда в Украине будет 7:00, то:

в Польше – 6:00;

– 6:00; в Венгрии – 6:00:

– 6:00: в Молдове – 7:00;

– 7:00; в Словакии – 6:00;

– 6:00; в Чехии – 6:00;

– 6:00; в Румынии – 7:00;

– 7:00; в Германии – 6:00;

– 6:00; в Испании – 6:00;

– 6:00; в Великобритании – 5:00;

– 5:00; в Эстонии – 7:00;

– 7:00; в Ирландии – 5:00;

– 5:00; в США (Вашингтон) – 1:00;

(Вашингтон) – 1:00; в Грузии – 9:00;

– 9:00; в Норвегии – 6:00;

– 6:00; в Японии – 14:00.

Перевод часов осенью 2025 года: все что известно