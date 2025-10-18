Это осуществляется на основании действующего постановления Кабинета Министров, принятого в 1996 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады Украины. О том, почему украинцы переходят на зимнее время – читайте далее в материале.

Почему в Украине переходят на зимнее время?

Первоочередная цель этой практики – экономия электроэнергии. Идея этой традиции заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать естественный световой день. Переводя часы осенью, общество синхронизирует свой график так, чтобы меньше зависеть от искусственного освещения в вечерние часы.

Что интересно, в Украине уже неоднократно поднимался вопрос об отмене сезонного перевода часов с целью закрепления единого времени для всей страны. В 2024 году народные депутаты приняли законопроект № 4201, предусматривающий отказ от сезонного перевода часов и переход на постоянное зимнее время.

Однако, по состоянию на октябрь 2025-го, президент Владимир Зеленский окончательно не принял это решение и не планирует это делать, по данным BBC. Именно поэтому Украина продолжает синхронизировать свое время с большинством стран Европы, которые также ежегодно переводят часы.

Когда в Украине переводят часы осенью 2025 года?