Так, зазвичай українці навесні переходять на літній час, а восени – повертаються на зимовий. Для багатьох людей ці зміни викликають дискомфорт, через який доводиться швидко адаптуватися до нових умов, проте на офіційному рівні цей перехід залишається обов'язковим, пише LifeStyle24.

Коли Україна переходить на зимовий час у 2025 році?

У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться за звичним графіком – у ніч із суботи на неділю, 26 жовтня. О четвертій годині ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад, тож після 3:59 знову настане 3:00. Це дозволить українцям отримати додаткову годину сну, однак разом із цим почнеться звичний для холодного сезону період коротших днів і довших вечорів.

Зазвичай переведення годинників відбувається в останню неділю жовтня, щоб люди мали додатковий день, який дозволить легше звикнути до змін. Адаптація у більшості людей триває кілька днів, а далі організм поступово пристосовується до нового розпорядку дня. У цей період українцям варто більше відпочивати, дотримуватися стабільного режиму сну і не перевантажувати себе, щоб легше пережити перехід на зимовий час.

Перехід на зимовий час 2025 / Фото Freepik

Чи востаннє Україна переходить на зимовий час у 2025 році?