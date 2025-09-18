Так, зазвичай українці навесні переходять на літній час, а восени – повертаються на зимовий. Для багатьох людей ці зміни викликають дискомфорт, через який доводиться швидко адаптуватися до нових умов, проте на офіційному рівні цей перехід залишається обов'язковим, пише LifeStyle24.
Коли Україна переходить на зимовий час у 2025 році?
У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться за звичним графіком – у ніч із суботи на неділю, 26 жовтня. О четвертій годині ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад, тож після 3:59 знову настане 3:00. Це дозволить українцям отримати додаткову годину сну, однак разом із цим почнеться звичний для холодного сезону період коротших днів і довших вечорів.
Зазвичай переведення годинників відбувається в останню неділю жовтня, щоб люди мали додатковий день, який дозволить легше звикнути до змін. Адаптація у більшості людей триває кілька днів, а далі організм поступово пристосовується до нового розпорядку дня. У цей період українцям варто більше відпочивати, дотримуватися стабільного режиму сну і не перевантажувати себе, щоб легше пережити перехід на зимовий час.
Чи востаннє Україна переходить на зимовий час у 2025 році?
- Попри неодноразові дискусії у Верховній Раді про скасування переведення годинників, Україна й далі живе за чинними нормами, за якими двічі на рік відбувається зміна часу – у березні на літній і в жовтні на зимовий. У 2024 році народні депутати ухвалили законопроєкт № 4201, що передбачає відмову від сезонного переведення годинників та перехід на постійний зимовий час.
- Аргументи авторів документа ґрунтувалися на тому, що така практика негативно впливає на здоров'я людей, зокрема на роботу серцево-судинної системи, а також створює плутанину в транспортних графіках і міжнародних розрахунках.
- Законопроєкт також передбачає, що Україна мала б синхронізувати свій час з європейськими країнами, які вже багато років обговорюють відмову від цієї практики. У ЄС рішення про остаточне скасування переведення годинників ухвалили ще у 2018 році, але через пандемію COVID-19 та різні внутрішні дискусії його досі не реалізували.
- Втім, попри підтримку в парламенті, документ досі не підписаний Президентом України, тож він не набув чинності. Це означає, що восени 2025 року українцям знову доведеться перевести стрілки годинника назад. Якщо ж закон все ж підпишуть у майбутньому, то саме цей перехід може стати останнім у сучасній історії України.