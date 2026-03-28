Про доцільність переведення годинника у Європі говорять вже не перший рік. І чимало країн замислювалися про те, аби скасувати цю практику, пише Univer.pl.

Чи відрізняється час в Україні та Польщі?

Польща та Україна мають різні часові пояси – UTC +1 та UTC+2 відповідно. Та після переведення годинника Польща також перейде на UTC +2, але зміниться час і в Україні – тут житимуть в UTC +3. Відтак різниця у часі не зміниться та залишатиметься такою ж, як і раніше.

І Україна, і Польща цьогоріч переходять на літній час, а через те, що країни розташовані у різних часових поясах, Україна й надалі випереджатиме Польщу на годину.

Чому у Європі досі переходять на літній час?

Практично усі країни Європи переводять годинники двічі на рік. Єдиний виняток з цього правила – це Ісландія. Втім, решта європейців також не в захваті від сезонного часу: опитування 2018 року показало, що 84% громадян ЄС виступають за скасування переведення годинника, пише Euronews.

Наукові дослідження показують, що перехід на літній час може порушити адаптацію організму до сонячного світла, призвести до недосипання та навіть вплинути на низку захворювань. Окрім того, воно також суперечить своїй початковій меті: економії електроенергії.

Практику переходу на літній час започаткували ще в часи до появи інтернету, і тоді споживання енергії було зовсім іншим.

