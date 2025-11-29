Португалия – это очень красивая страна, но туристы часто не замечают недостатков, которые становятся очевидными только после более длительной жизни в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на sheistani.

Какие есть недостатки жизни в Португалии?

Украинка оказалась в Португалии почти случайно и не планировала переезда за границу. Но после более года жизни в Португалии заметила несколько нюансов, к которым до сих пор не может привыкнуть.

Холодная зима

Уже с ноября в домах становится очень холодно и влажно, по крайней мере в западных регионах страны. В Португалии практически нет централизованного отопления, а это значит, что каждый должен позаботиться о нем самостоятельно.

Зимой на стенах часто появляется плесень, а на одежде прорастает грибок.

Кроме того, даже в другие времена года в Португалии очень переменчивая погода – летом может быть жарко в шортах и футболке, а вечером уже приходится доставать теплую одежду.

Разный менталитет

Украинка заметила, что португальцы привыкли рассказывать друг другу почти все, и секреты также. Поэтому она посоветовала проявить осторожность, когда рассказываете здесь что-то друзьям или знакомым.

Самоубийцы

В западных регионах страны есть немало самоубийц – по словам украинки, они приезжают на побережье океана, чтобы "закончить жизнь красиво".

Аренда жилья

Найти квартиру для аренды непросто – цены достаточно высокие, а платить нужно по крайней мере за несколько месяцев вперед. Кроме того, в Португалии трудно жить без собственной машины, и поэтому каждая вторая семья имеет свою машину.

Бюрократия

Тебе не сделают документы за два дня, и банковскую карту через 30 минут не выдадут. Нужно ждать – и иногда очень долго,

– пожаловалась украинка.

