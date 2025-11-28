Украинка, живущая на Мадейре, уверена, что ни одна страна не идеальна, и люди, выбирая страну для переезда, обращают внимание на различные критерии. Впрочем, она все же поделилась несколькими недостатками, которые заметила сама, сообщает 24 Канал со ссылкой на viktoriia_madeira.
Какие недостатки есть на Мадейре?
Общественный транспорт
Его украинка считает большим минусом. Он есть, и автобусы курсируют между городами, и это даже стоит недорого – впрочем, логистика развита не очень хорошо.
Лично я считаю, что жить на острове без машины трудно, и это очень ограничивает передвижение, – поделилась украинка.
Дороги
Дороги на Мадейре для людей без большого опыта вождения могут стать настоящим вызовом – ведь там много склонов, серпантинов, тоннелей и тому подобное. Кроме того, есть немало туристов – и не все из них могут правильно рассчитать свои силы. А это означает, что на дорогах есть немало неуверенных водителей.
Украинка рассказала о минусах жизни на Мадейре: смотрите видео
Впрочем, качество дорог на высоком уровне – и особенно когда говорится о скоростных дорогах между городами.
Работа
Работы на Мадейре немного, и устроиться там совсем непросто. Отдельным минусом для многих людей станет то, что заработные платы там относительно невысокие. На Мадейре минимальная зарплата составляет 915 евро, а в среднем на острове зарабатывают 1200 – 1300 евро.
Поэтому для того, чтобы жить на острове, лучше работать онлайн, или иметь пассивный доход,
– поделилась украинка.
