Многие считают, что Испания – это просто рай с постоянно солнечной погодой, дешевыми фруктами и невероятными пейзажами. И несмотря на то, что это таки правда, хватает стране и нескольких недостатков, которыми поделилась украинка, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Какие есть недостатки жизни в Испании?

Украинка в Испании живет в хорошей новостройке, в которой есть бассейн и тренажерный зал – и за такие условия приходится немало платить. Впрочем, это все же не гарантирует безопасности.

У нас под окнами живут бездомные, потому что из главного парка Турия их выселяют, и они переезжают жить под наш дом,

– пожаловалась украинка.

Кроме того, она рассказала, что недавно машину, стоявшую под зданием, посреди белого дня ограбили – и все из-за того, что заметили рюкзак внутри. Поэтому она также дала совет – никогда не оставлять ничего в машине.

Украинка рассказала о минусах Испании: смотрите видео

Кроме того, на трассе Валенсия – Барселона очень распространена одна мошенническая схема: машина начинает показывать водителю, что что-то не так – колесо или открытый багажник. Водитель пытается сделать все, чтобы вы остановились – и тогда начинается самое интересное.

Вы останавливаетесь, выходите посмотреть – и вас просто грабят. Там схема отработана: один отвлекает, другой вытаскивает все из машины, и очень много украинцев попали в такую ситуацию,

– поделилась блогерша.

Поэтому она советует никогда не останавливаться на этой трассе. Кроме того, очень осторожными стоит быть и с бесплатными местами для парковки: если не дать 1 – 2 евро человеку, что там стоит, машину могут поцарапать гвоздем.

Еще одно чрезвычайно распространенное место для краж – это пляж. Поэтому украинка вместе со своим мужем купаться ходит только по очереди.

