Не так много украинцев рассматривают для себя жизнь в Финляндии – несмотря на то, что это развитая европейская страна с достаточно высокими зарплатами. А все из-за нескольких мифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasgrrrr.
Какие существуют мифы о Финляндии?
Очень холодная зима
Конечно, существуют регионы Финляндии, где действительно очень холодно – впрочем, в некоторых южных частях страны зима по температуре примерно такая же, как и в Украине, но длится немного дольше.
Очень высокие цены
Украинка убеждена, что это – миф, а большинство цен в Финляндии "абсолютно адекватные".
Плюс–минус все стоит как в Украине, но здесь гораздо выше зарплаты,
– поделилась украинка.
Финны недоброжелательны
Многие убеждены, что жители Финляндии неприветливые и не любят иностранцев, и украинка на собственном опыте убедилась, что это не так.
Финны очень приветливые и добрые люди. Конечно, есть исключения, но сейчас не об этом. На улице все улыбаются, здороваются и с тобой может заговорить неизвестный человек – просто поговорить о погоде, пока ждешь на остановке,
– добавила украинка.
