Жизнь за рубежом – это вызов для каждого, ведь нужно приспособиться к языку, законам и менталитету, сообщает 24 Канал со ссылкой на anna_ternovska.
Почему украинка уехала из Германии?
Первая причина, которую назвала украинка – это язык. Она никогда не изучала немецкий, ни в школе, ни в университете, а также не мечтала работать в этой стране или даже путешествовать.
Оказалась здесь совершенно случайно после начала войны. Но выучить язык для меня казалось и кажется нереальным,
– поделилась украинка.
Вторая причина, что побудила девушку переехать – это очереди, которые в Германии есть "везде и всегда". Беспрепятственно в стране не удается попасть ни в магазин с одеждой, ни к врачу.
И третьей важной причиной стала для блогера "общая депрессивность страны".
Начиная с погоды и заканчивая кучами мусора на улице,
– добавила она.
Какие еще новости из Германии стоит знать?
Уже с 1 апреля 2025 года украинцы, что прибудут в Германию, не будут получать часть выплат. Но те украинские беженцы, что уже живут в стране, сохранят свой статус и социальную помощь.
Кроме того, с 2022 года доля трудоустроенных украинцев в Германии с 16% выросла до 54%. И почти все украинские беженцы (94%) довольны своей работой.