Жизнь за рубежом – это вызов для каждого, ведь нужно приспособиться к языку, законам и менталитету, сообщает 24 Канал со ссылкой на anna_ternovska.

Почему украинка уехала из Германии?

Первая причина, которую назвала украинка – это язык. Она никогда не изучала немецкий, ни в школе, ни в университете, а также не мечтала работать в этой стране или даже путешествовать.

Оказалась здесь совершенно случайно после начала войны. Но выучить язык для меня казалось и кажется нереальным,

– поделилась украинка.

Вторая причина, что побудила девушку переехать – это очереди, которые в Германии есть "везде и всегда". Беспрепятственно в стране не удается попасть ни в магазин с одеждой, ни к врачу.

И третьей важной причиной стала для блогера "общая депрессивность страны".

Начиная с погоды и заканчивая кучами мусора на улице,

– добавила она.

