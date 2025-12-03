Украинка Анастасия уже два месяца живет в Испании, и даже за этот период она заметила несколько неожиданных недостатков этой солнечной и популярной среди туристов страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на nastia_espa.

Какие есть недостатки жизни в Испании?

Ожидания

Первое, о чем вспомнила украинка – это то, что нужно постоянно ожидать любые услуги. В Испании люди никуда не спешат – и даже если говорят, что дело будет сделано завтра, воспринимать это буквально не стоит: все может затянуться на неделю или даже больше.

В Испании также достаточно долго оформляют документы, а услуги предоставляют медленно.

Иногда кажется, что время здесь идет в совершенно другом темпе,

– поделилась украинка.

Неожиданные соседи

Когда украинка переезжала в Испанию, она совсем не ожидала столкнуться с крысами и тараканами, но в стране это довольно распространенная проблема, особенно в теплое время года. Сама девушка боится обоих вредителей, и сталкиваться с ними ей неприятно.

Запахи

Они есть не везде, и иногда на улице можно наткнуться на неожиданный неприятный аромат, из-за которого хочется "сменить маршрут".

Пляжная свобода

Украинка рассказала, что в Испании немало женщин на общественных пляжах загорают топлес.

Если бы у меня не было ребенка, мне бы это не мешало,

– добавила девушка.

