Українка Анастасія вже два місяці живе в Іспанії, і навіть за цей період вона помітила кілька несподіваних недоліків цієї сонячної та популярної серед туристів країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на nastia_espa.

Які є недоліки життя в Іспанії?

Очікування

Перше, про що згадала українка – це те, що потрібно постійно очікувати на будь-які послуги. В Іспанії люди нікуди не поспішають – і навіть якщо кажуть, що справа буде зроблена завтра, сприймати це буквально не варто: все може затягнутися на тиждень чи навіть більше.

В Іспанії також досить довго оформлюють документи, а послуги надають повільно.

Іноді здається, що час тут іде в зовсім іншому темпі,

– поділилася українка.

Несподівані сусіди

Коли українка переїжджала до Іспанії, вона зовсім не очікувала зіштовхнутися з щурами та тарганами, але в країні це досить поширена проблема, особливо в теплу пору року. Сама дівчина боїться обох шкідників, і зіштовхуватися з ними їй неприємно.

Українка розкрила несподівані мінуси Іспанії: дивіться відео

Запахи

Вони є не скрізь, та іноді на вулиці можна наштовхнутися на несподіваний неприємний аромат, через який хочеться "змінити маршрут".

Пляжна свобода

Українка розповіла, що в Іспанії чимало жінок на громадських пляжах засмагають топлес.

Якби в мене не було дитини, мені б це не заважало,

– додала дівчина.

