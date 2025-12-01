Чимало людей мріють поїхати на відпочинок до Португалії, та життя у цій сонячній країні все ж сильно відрізняється від відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha.van.life.

Який є недолік життя у Португалії?

Найбільший мінус, на який потрібно зважати перед переїздом до Португалії – це вартість життя.

Тут недешево, реально недешево – попри те, що середня зарплата невисока. І від цього дуже потерпають самі португальці,

– поділилася українка.

Через це чимало знайомих українки мають великі проблеми з пошуком житла – адже оренда у Португалії, і особливо у столиці країни, Лісабоні, надзвичайно дорога. Сама українка також орендує квартиру у цьому місті – вона розташована за 15 хвилин їзди на авто до центру.

Вона платить щомісяця за неї 650 євро, але переконана, що така ціна – це велика удача, адже зазвичай за такі гроші можна знайти хіба що кімнату.

Мені пощастило через те, що я познайомилася з португалкою, і вона перездала мені свою квартиру,

– розповіла дівчина.

Зазвичай ціни на оренду у Лісабоні стартують від 1000 євро, і це буде "щось дуже маленьке, дуже незручне" і десь на краю міста.

