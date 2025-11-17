Життя за кордоном – це виклик для кожного, адже потрібно пристосуватися до мови, законів та менталітету, повідомляє 24 Канал з посиланням на anna_ternovska.
Чому українка поїхала з Німеччини?
Перша причина, яку назвала українка – це мова. Вона ніколи не вивчала німецької, ані в школі, ані в університеті, а також не мріяла працювати у цій країні чи навіть подорожувати.
Опинилася тут абсолютно випадково після початку війни. Але вивчити мову для мене здавалося і здається нереальним,
– поділилася українка.
Друга причина, що спонукала дівчину переїхати – це черги. які у Німеччині є "всюди і завжди". Безперешкодно у країні не вдається потрапити ані в магазин з одягом, ані до лікаря.
Українка розповіла, чому переїхала з Німеччини: дивіться відео
І третьою важливою причиною стала для блогерки "загальна депресивність країни".
Починаючи з погоди й закінчуючи купами сміття на вулиці,
– додала вона.
Які ще новини з Німеччини варто знати?
Вже з 1 квітня 2025 року українці, що прибудуть до Німеччини, не будуть отримувати частину виплат. Але ті українські біженці, що вже живуть у країні, збережуть свій статус та соціальну допомогу.
Окрім того, з 2022 року частка працевлаштованих українців у Німеччині з 16% зросла до 54%. І майже всі українські біженці (94%) задоволені своєю роботою.