Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Bild.

Що саме змінюється?

Урядова коаліція Німеччини домовилась, що українців, які прибули після 1 квітня 2025 року, більше не класифікуватимуть під Bürgergeld, а віднесуть до режиму для шукачів притулку (Asylbewerberleistungen).

Це означає, що вони отримуватимуть нижчі виплати: наразі українські біженці отримують приблизно по 563 євро на місяць. За новим режимом ця сума скоротиться до 441 євро на місяць.

Чому так сталося?

Раніше українці, які прибули в Німеччину після початку війни, мали особливий статус і право на Bürgergeld, що більше відповідає рівню допомоги громадянам Німеччини чи іншим людям, які шукають роботу.

Однак нині кошти на соціальну допомогу зростають, а рівень працевлаштування серед новоприбулих біженців з України є нижчим, ніж очікувалося – це стало одним з аргументів на користь зміни статусу.



Німеччина уріже виплати для новоприбулих українців / Фото Unsplash

Кого це торкнеться і що буде далі?

Як пише migrando.de, станом на кінець 2025 року в Німеччині проживає приблизно 1,1 мільйона українців. Зміни стосуватимуться тих українців, хто приїхав після 1 квітня 2025 року. Ті українці, хто вже перебуває у Німеччині до цієї дати, збережуть свій статус і виплати за старою системою.

Уряд Німеччини сподівається, що нові правила стануть стимулом для швидшої інтеграції в трудовий ринок та скорочення залежності від соціальної допомоги.

