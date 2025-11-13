Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bild.
Что именно меняется?
Правительственная коалиция Германии договорилась, что украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, больше не будут классифицировать под Bürgergeld, а отнесут к режиму для искателей убежища (Asylbewerberleistungen).
Это означает, что они будут получать более низкие выплаты: сейчас украинские беженцы получают примерно по 563 евро в месяц. По новому режиму эта сумма сократится до 441 евро в месяц.
Почему так произошло?
Ранее украинцы, прибывшие в Германию после начала войны, имели особый статус и право на Bürgergeld, что больше соответствует уровню помощи гражданам Германии или другим людям, которые ищут работу.
Однако сейчас средства на социальную помощь растут, а уровень трудоустройства среди новоприбывших беженцев из Украины ниже, чем ожидалось – это стало одним из аргументов в пользу изменения статуса.
Германия урежет выплаты для новоприбывших украинцев / Фото Unsplash
Кого это коснется и что будет дальше?
Как пишет migrando.de, по состоянию на конец 2025 года в Германии проживает примерно 1,1 миллиона украинцев. Изменения будут касаться тех украинцев, кто приехал после 1 апреля 2025 года. Те украинцы, кто уже находится в Германии до этой даты, сохранят свой статус и выплаты по старой системе.
Правительство Германии надеется, что новые правила станут стимулом для более быстрой интеграции в трудовой рынок и сокращения зависимости от социальной помощи.
В каких странах украинцы могут получить самые большие выплаты?
- Ранее мы писали, что именно Германия имеет одни из лучших условий для украинских беженцев. Там они могут получить выплаты от 357 евро в зависимости от категории.
- В Бельгии взрослые беженцы получают примерно 1300 евро на человека ежемесячно, а в Польше выплаты варьируются от 950 до 1679 злотых на человека с дополнительной помощью для детей и людей с инвалидностью.