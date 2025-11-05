По состоянию на сейчас более 50% украинских беженцев в Германии имеют работу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Какая ситуация с трудоустройством украинцев?

Согласно результатам исследования немецкого Федерального института демографических исследований (BiB), если летом 2022 года доля трудоустроенных украинских беженцев в Германии составляла 16%, то через три года – 51%. Андреас Этте, который руководил исследованием, подчеркнул, что многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов.

С 2022 года исследователи каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании беженцев из Украины. А в 2024 году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии приют на более позднем этапе войны России против Украины.

Довольны ли украинцы работой в Германии?

В Германии фиксируют не только рост уровня трудоустройства среди украинских беженцев, но и повышение их удовлетворенности работой. По данным исследования, доля респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, которые оценивают свою работу как "удовлетворительную" или "очень удовлетворительную", выросла с 87% в 2023 году до 94% в этом году.

Украинцы, прибывшие в Германию после начала полномасштабного вторжения, остаются одной из самых квалифицированных групп по сравнению с немецким населением. В то же время авторы исследования отмечают, что именно во время первой волны эвакуации в Германию приехали наиболее высококвалифицированные специалисты. Впоследствии средний уровень образования новоприбывших начал снижаться, а значительная часть украинцев с высокой квалификацией за последние годы уже покинула Германию.

