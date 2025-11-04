Что важно знать работникам в Польше – расскажет 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Что изменится?

С декабря 2025 года польские работодатели будут обязаны:

указывать диапазоны заработной платы в каждой вакансии, опубликованной в сети;

сообщать кандидатам об уровне оплаты еще до заключения трудового договора;

не спрашивать кандидатов об их предыдущей истории зарплат.

Это означает, что работники будут знать, на какие условия они могут рассчитывать, еще до собеседования.

По данным Infor.pl, после введения новых правил работники смогут сравнивать собственные зарплаты с рыночными – что может подтолкнуть волну требований о повышении оплаты.



В Польше меняются правила оплаты труда / Фото Africa Studio

Контроль и штрафы для работодателей

Для крупных компаний Директива предусматривает еще более жесткие требования: они должны будут регулярно анализировать разницу в оплате труда между женщинами и мужчинами. Если обнаружится разрыв, его придется компенсировать. В случае невыполнения – компании грозят штрафы.

Также работники получат право на компенсацию, если станет известно, что им платили меньше из-за дискриминации.

Когда все заработает полностью?

Несмотря на то, что ЕС установил крайний срок имплементации Директивы – 7 июня 2026 года, Польша запускает часть ключевых изменений уже в 2025 году, именно на этапе найма.

Какие изменения на рынке труда Польши уже ввели?