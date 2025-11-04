Що важливо знати працівникам у Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на In Poland.

Дивіться також На які вакансії зріс попит восени та які зарплати пропонують роботодавці

Що зміниться?

З грудня 2025 року польські роботодавці будуть зобов'язані:

вказувати діапазони заробітної плати у кожній вакансії, опублікованій у мережі;

повідомляти кандидатів про рівень оплати ще до укладання трудового договору;

не запитувати кандидатів про їхню попередню історію зарплат.

Це означає, що працівники знатимуть, на які умови вони можуть розраховувати, ще до співбесіди.

За даними Infor.pl, після запровадження нових правил працівники зможуть порівнювати власні зарплати з ринковими – що може підштовхнути хвилю вимог про підвищення оплати.



У Польщі змінюються правила оплати праці / Фото Africa Studio

Контроль та штрафи для роботодавців

Для великих компаній Директива передбачає ще жорсткіші вимоги: вони повинні будуть регулярно аналізувати різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками. Якщо виявиться розрив, його доведеться компенсувати. У разі невиконання – компанії загрожують штрафи.

Також працівники отримають право на компенсацію, якщо стане відомо, що їм платили менше через дискримінацію.

Коли все запрацює повністю?

Попри те, що ЄС встановив крайній термін імплементації Директиви – 7 червня 2026 року, Польща запускає частину ключових змін уже у 2025 році, саме на етапі найму.

Які зміни на ринку праці Польщі вже запровадили?