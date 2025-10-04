Попит на робітничі вакансії зріс?

Про це ідеться в аналітичному огляді платформи OLX Робота, передає 24 Канал. Зокрема, у серпні 2025 року на платформі зафіксовано значне зростання кількості оголошень про працевлаштування у виробничій, торговельній, освітній сферах, а також на вакансії за кордоном і до Сил оборони.

Дивіться також Топ-10 найпопулярніших вакансій в Україні: кого шукають найбільше

Рекордсменом за зростанням попиту стала вакансія комплектувальника у категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" – +331% у порівнянні з травнем. Медіанна зарплата – 25 000 гривень.

Які вакансії популярні?

У роздрібній торгівлі найбільше зростання зафіксували для менеджерів по роботі з клієнтами – +117%. Продавцям також активно шукають. Зарплата на цих посадах – близько 21 000 гривень.

Освітній сектор активізувався перед початком навчального року: вакансій для викладачів та вчителів стало більше на 96%. Середня пропозиція зарплати – 14 000 гривень.

Значне зростання попиту (50 – 60%) зафіксували на посади:

офіс-менеджера – 23 000 гривень;

рихтувальника – 50 000 гривень;

помічника кухаря – 21 000 гривень;

HR-фахівця – 29 000 гривень;

плиточника – 45 000 гривень.

Робота за кордоном також у фокусі:

пакувальники – +213%, зарплата: 3 000 – 5 000 євро;

будівельники – +65%;

різноробочі – +41%.

Зауважте. Зросла кількість вакансій у Силах оборони України – +33% із травня. Медіанна зарплата – 70 500 гривень.

Тенденції на ринку праці?