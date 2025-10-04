Спрос на рабочие вакансии вырос?

Об этом говорится в аналитическом обзоре платформы OLX Работа, передает 24 Канал. В частности, в августе 2025 года на платформе зафиксирован значительный рост количества объявлений о трудоустройстве в производственной, торговой, образовательной сферах, а также на вакансии за рубежом и в Силы обороны.

Рекордсменом по росту спроса стала вакансия комплектовщика в категории "Производство / рабочие специальности" – +331% по сравнению с маем. Медианная зарплата – 25 000 гривен.

Какие вакансии популярны?

В розничной торговле наибольший рост зафиксировали для менеджеров по работе с клиентами – +117%. Продавцам также активно ищут. Зарплата на этих должностях – около 21 000 гривен.

Образовательный сектор активизировался перед началом учебного года: вакансий для преподавателей и учителей стало больше на 96%. Среднее предложение зарплаты – 14 000 гривен.

Значительный рост спроса (50 – 60%) зафиксировали на должности:

офис-менеджера – 23 000 гривен;

рихтовщика – 50 000 гривен;

помощника повара – 21 000 гривен;

HR-специалиста – 29 000 гривен;

плиточника – 45 000 гривен.

Работа за границей также в фокусе:

упаковщики – +213%, зарплата: 3 000 – 5 000 евро;

строители – +65%;

разнорабочие – +41%.

Заметьте. Выросло количество вакансий в Силах обороны Украины – +33% с мая. Медианная зарплата – 70 500 гривен.

Тенденции на рынке труда?