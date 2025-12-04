Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на EURO News.

Где живет больше всего украинцев?

Германия

Германия приняла больше всего украинских беженцев. Там украинцы могут рассчитывать на государственную помощь, работу и образование. Особенно большой поток семей с детьми, которые устраиваются в школы и детские сады.

Польша

Именно Польша стала главным направлением для украинцев, которые покинули страну из-за войны, и это имеет несколько причин.

Географическая близость делает Польшу удобной для переезда – пересечь границу можно за несколько часов, а путешествие не требует значительных затрат или сложной логистики. Страна предлагает относительно простой доступ к рынку труда для украинцев: можно найти работу как в крупных городах, так и в промышленных регионах, причем часто без знания польского языка на стартовом уровне. Польское правительство и местные общины предоставляют социальную поддержку для беженцевэто временная защита, помощь с жильем, выплаты на детей, доступ к школам и медицинским услугам. Кроме того, в Польше уже существуют активные украинские общины, которые помогают новоприбывшим адаптироваться, находить работу и интегрироваться в общество, что делает пребывание комфортным и безопасным для семей.



Топ-5 стран, где живет больше всего украинцев / Фото EURO News

Чехия

Немало украинцев также переехали в Чехию. Многие предприятия, особенно в регионах с развитой промышленностью, почувствовали дефицит рабочих рук, поэтому украинцы смогли быстро найти вакансии как с базовой квалификацией, так и с профессиональной подготовкой. Кроме того, в сфере услуг украинцы работают в гостиницах, ресторанах, супермаркетах и уходе за пожилыми людьми, что дает возможность интегрироваться в местную экономику и зарабатывать легально.

Великобритания

В Великобритании украинцы преимущественно сосредотачиваются в крупных городах, таких как Лондон, Манчестер, Бирмингем и Глазго, где сосредоточены активные рынки труда. Многие приехали на работу в сфере услуг, ухода за пожилыми людьми, гостинично-ресторанном бизнесе и логистике, поскольку эти отрасли испытывают дефицит персонала. Отдельно значительное количество украинцев находит работу в сфере информационных технологий и образования, если имеет соответствующую квалификацию и знание английского языка.

Испания

В Испании украинцев более 230 тысяч. Они преимущественно работают в сельском хозяйстве, обслуживании и строительстве. Украинские общины организуют школы, культурные события и поддерживают новоприбывших соотечественников.

Что важно знать украинцам за рубежом?

Основными моментами поделилось издание Visit Ukraine.

Легализация пребывания: в каждой стране действуют свои правила для украинцев – от временной защиты до разрешений на работу и долгосрочного резидентства.

в каждой стране действуют свои правила для украинцев – от временной защиты до разрешений на работу и долгосрочного резидентства. Образование и работа: в большинстве стран действуют программы для интеграции детей в школы и взрослых в профессиональную среду.

в большинстве стран действуют программы для интеграции детей в школы и взрослых в профессиональную среду. Социальная поддержка: информацию о помощи и программах адаптации можно найти на официальных правительственных порталах. Украинцы по всему миру создают активные общины, которые помогают друг другу и сохраняют связь с Родиной.

О каких нововведениях стоит знать украинцам в Польше?

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2025 года в Польше вводится новая форма заявления на временное проживание, предусматривающая структурированные приложения, определенное количество фотографий и стандарты их качества, а также формализованные процедуры снятия отпечатков пальцев.