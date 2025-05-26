Кроме этого, количество выданных разрешений может быть ограничено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Изменения для работников из других стран в Польше

По результатам исследования BIG InforMonitor, почти 50% малых и средних предприятий в Польше трудоустраивают иностранных работников. В частности очень много иностранцев работают на строительстве, в торговле, на складах и в сфере транспорта.

Но с 1 июня старосты поветов смогут самостоятельно определять перечень конкретных профессий, по которым нельзя будет трудоустроить иностранцев, а также ограничивать количество выданных разрешений.

Ограничения коснутся в том числе и тех отраслей, где количество тех, кто ищет работу, превышает количество имеющихся вакансий.

Как это будет работать:

Список будут создавать в соответствии с местными условиями труда, учитывая: уровень безработицы, вакансии, количество зарегистрированных безработных и возможные коллективные увольнения.

Далее список будут передавать в уездный совет рынка труда.

Назначенный воевода будет оценивать его с точки зрения "безопасности государства, миграционной политики и потребностей рынка труда".

После этого список включат в реестр профессий, на которые распространяются ограничения в данном повете.

В то же время польские издания отмечают, что учитывая уровень безработицы в Польше риск создания таких списков – небольшой.

Также отметим, что от 1 июня вступают в силу и изменения для безработных в Польше.