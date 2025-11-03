В течение последних нескольких лет бывший берлинский аэропорт "Тегель" известен как приемный центр для украинских беженцев. Впрочем, вскоре работа этого центра закончится, ведь его ликвидируют, чтобы начать новое строительство, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Почему закрывают центр для украинских беженцев в Берлине?

В бывший аэропорт "Тегель" попадали украинские беженцы в первые дни пребывания столицы – для регистрации или временного проживания. Впрочем, уже через несколько месяцев центр планируют закрыть, а беженцев – выселить. Зато на территории бывшего аэропорта планируют возвести новый городской район.

Ранее условия, в которых находились беженцы в центре "Тегель" неоднократно критиковали, пишет The Berliner. Сначала он планировался как такой, где украинские беженцы будут поселены только временно – в больших палатках и терминалах. Впрочем, некоторым украинцам в конце концов пришлось провести там не один год. И в течение последних летних недель беженцев начали активно переселять в другие приюты столицы, чтобы полностью освободить центр до конца 2025 года.

Город хочет разместить беженцев более децентрализованно, ведь в Берлин сейчас приезжает их уже значительно меньше. По состоянию на сейчас в центре в "Тегеле" проживает около полутора тысяч беженцев из Украины – а еще год назад их было 5000.

Зато на сайте центра еще с середины лета появилось предупреждение, что центр не принимает новых беженцев с домашними животными – ведь это затрудняет дальнейший процесс быстрого расселения в другие приюты Берлина.

Подготовительные работы к построению нового района города на месте аэропорта начались еще в 2021 году. А активный этап строительства запланирован на следующий год. Новый район будет предусматривать жилье для около 10 тысяч человек, школы, детсады и спортплощадки. Также там планируют построить новый ландшафтный парк.

Что будет с центром приема беженцев в "Тегеле"?

Центр приема беженцев на территории "Тегеля" сразу же не исчезнет – его планируют переоборудовать в обычный центр для прибытия беженцев до середины 2026 года. Вместо больших палаток будут установлены жилые контейнеры.

Уже обновленный приемный центр сможет вместить до 2600 беженцев, и берлинское правительство планирует использовать его до 2031 года.

