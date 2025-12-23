Большинство стран мира отмечает Рождество Христово 25 декабря, однако не все. 24 Канал рассказывает, какие страны в мире отмечают Рождество 7 января.
Читайте также Традиции поляков на Рождество: какие блюда подают на Сочельник и как празднуют
Что известно о "новой" дате в Украине
С сентября 2023 года Украина официально перешла на григорианский церковный календарь, который меняет все даты на 13 дней. Как следствие, празднование Рождества Христова перенесено с 7 января на 25 декабря.
Кто празднует Рождество 7 января
Очевидно, что Рождество Христово по "старому" стилю отмечают в тех странах, где действует юлианский календарь.
В этот перечень входят:
- Грузия.
- Египет.
- Россия.
- Казахстан.
- Киргизия.
- Северная Македония.
- Сербия.
- Эфиопия.
- Эритрея.
- Беларусь.
- Молдова.
- Черногория.
Причем, жители первых восьми стран из списка могут получить только 1 выходной – 7 января, жители Молдовы отдыхают два дня – 7 и 8 января, а жителям Черногории повезло больше всего – у них целых 3 выходных – 6, 7 и 8 января.