Впервые в истории удалось зафиксировать рысь необычного окраса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.

Как фотографу это удалось?

Кадры сделал 29-летний фотограф-любитель дикой природы Анхель Идальго из города Хаэн. Он работает на заводе строительных материалов, а в свободное время снимает животных Андалусии. Редкое животное мужчине удалось сфотографировать 22 октября вблизи Хаэна. Фотографию он прокомментировал как "белый призрак средиземноморского леса".

Специалисты из проекта Lynx, занимающегося исследованием и сохранением иберийской рыси, признали, что впервые в Испании удалось зафиксировать лейцистичний (с частичным отсутствием пигментации меха) экземпляр рыси. Анхель Идальго рассказал, что зафиксировать животное удалось не сразу.

В новой местности, где я начал следить несколько месяцев назад, при осмотре одной из своих камер для слежения, я увидел что-то невероятное. С тех пор я посвящал этому все свое свободное время. Я должен был увидеть это чудо собственными глазами,

– поделился он.

Месяцами у фотографа ничего не получалось. По его словам, он много раз думал сдаться. Однако однажды утром, после ночного дождя, во время прогулки он увидел белую фигуру, которая, казалось, "излучала собственный свет". Увидев впервые "белую иберийскую рысь" с ее белоснежной зимней шерстью и пронзительными глазами, его "парализовало". Мужчина сказал, что не мог поверить своим глазам.

Я чувствовал себя невероятно счастливым, что стал свидетелем этого момента, что смог увидеть эту замечательную рысь в ее естественной среде обитания. Моя встреча с этой кошкой стала незабываемым воспоминанием и заставила меня задуматься о важности природы и ее сохранения. Надеюсь, эта длинная история вдохновит кого-то ценить и защищать естественную красоту окружающего мира,

– добавил фотограф.

