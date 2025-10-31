В некоторых странах Европы многие дома не подключены к центральному отоплению, и люди ищут способы обогреть себя самостоятельно. Но есть одна страна, где центрального отопления нет практически нигде – и это Япония, сообщает 24 Канал со ссылкой на Japan Living Guide.

Как греются в Японии зимой без отопления?

За исключением Хоккайдо, самого холодного региона в Японии, в домах в этой стране обычно нет центрального отопления – а это значит, что зимой температура может опускаться довольно сильно. И хотя, конечно же, можно включить кондиционер в режим обогрева, это приведет к пересушиванию воздуха и очень высоким счетам за электроэнергию.

И поэтому основным способом согреться в Японии является котацу – не только экономичная и эффективная альтернатива кондиционерам, но и невероятный способ почувствовать японскую культуру. За пределами Японии котацу почти не известен – но во время японских суровых зим он становится практически незаменимым.

Независимо от того, нужно ли сосредоточиться на учебе или работе, или просто семья собирается смотреть телевизор, или ужинать, это происходит за котацу – традиционным японским отопительным прибором, состоящий из источника тепла, стола и футона.

Одна из наиболее характерных черт котацу заключается в том, что он позволяет теплу накапливаться в небольшой площади, покрытой футоном, а значит, согревается значительно быстрее, не распыляя тепло на всю комнату. Кроме того, котацу потребляет значительно меньше электроэнергии.

В каких еще странах нет отопления зимой?

Япония – это не единственная страна, где многим людям нужно самостоятельно думать о том, как обогреть свои дома. Например, в Англии и Уэльсе более 700 000 человек живут в домах без центрального отопления, пишет The Guardian.

В Германии же, несмотря на то, что большинство домов все же имеют центральное отопление, для многих многоквартирных домов распространенной является автономная система отопления в каждой квартире – эти системы обычно имеют устройство управления, что помогает устанавливать время и температуру отопления. И немцы внимательно следят за тем, чтобы не нагревать жилье слишком сильно – ведь снижение температуры в помещении всего на 1 градус может сэкономить около 7% энергии на отопление.

