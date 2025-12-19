Перед переездом в Германию украинка взвешивала все "за" и "против" разных стран, и из-за ряда факторов ее выбор пал именно на Германию, сообщает 24 Канал со ссылкой на nechaieva.valya.
Какие есть преимущества жизни в Германии?
Погода и климат
Украинка поделилась, что после того, как жила в Украине во время отключений света в сильную жару, и ее ребенок из-за нее не мог заснуть, она начала очень ценить прохладную и дождливую немецкую погоду.
Социальная защита
Для блогера является преимуществом то, что в Германии почти нет бездомных, а также есть хорошая социальная защита.
Здесь есть правило – забирать у богатых и отдавать бедным. Поэтому если вы зарабатываете больше, чем 5 тысяч долларов, наверняка, в этой стране вам нечего делать,
– поделилась девушка.
Права и правила
Многим не нравятся строгие правила в Германии, и сама украинка не имеет ничего против них. Государство требует от жителей соблюдения правил, но и само делает то же самое в ответ.
Украинка рассказала о преимуществах Германии: смотрите видео
Медицинское страхование
Украинцам приходилось слышать немало историй о ней, и большинство – именно в положительном ключе.
Поддержка беженцев
Это, вероятно, самый весомый пункт для многих украинцев, переезжающих в Германию.
Предоставляют жилье, выплаты, возможность адаптироваться и выучить язык,
– добавила блогерша.
