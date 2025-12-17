Жизнь в теплой и яркой Испании привлекает многих людей. Но для того, чтобы переехать туда, нужно накопить достаточно денег – а сколько именно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно "Ты виноват во всем": украинка рассказала, почему никогда не вернется в Германию

Сколько денег нужно для переезда в Испанию?

Для того, чтобы ехать в другую страну, нужно иметь определенную сумму в накоплениях. Рассчитывать нужно на несколько основных статей расходов. И первая из них – это аренда жилья. Если удастся найти квартиру с ценой 1200 евро в месяц, следует рассчитывать на то, что кроме этих денег придется также заплатить депозит за 2 – 3 месяца вперед, то есть 2400 – 3600 евро.

Также некоторые испанские арендодатели просят платить аренду на целый год вперед в случае, если человек не имеет рабочей визы – впрочем, сама украинка такие варианты для себя даже не рассматривала. Если вы будете искать жилье с риелтором, нужно приготовиться отдать ему еще месячную плату за аренду + 20% – то есть примерно 1440 евро.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Кроме того, нельзя забыть и о том, что придется жить в отеле в течение периода, когда вы ищете себе жилье. За две недели в отеле придется отдать примерно 800 евро.

Уже после аренды жилья появляются следующие расходы:

домашний интернет – 20 евро в месяц;

телефон – 10 евро;

продукты – 700 – 800 евро на семью.

Впрочем, 700 евро придется тратить на питание, если покупаете часто рыбу и мясо, а также разнообразные фрукты, орехи и морепродукты. Сама украинка знает семьи, в которых на питание в месяц идет 400 евро, и они также мало в чем себе отказывают.

Также нужно учесть и расходы на развлечения и походы в заведения. Один поход в ресторан с едой и напитками на двух человек в Испании обойдется примерно в 30 евро. А вот за маникюр в салоне придется заплатить примерно 35 евро.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?