Життя у теплій та яскравій Іспанії приваблює багатьох людей. Та для того, аби переїхати туди, потрібно накопичити вдосталь грошей – а скільки саме, розповідає 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Скільки грошей потрібно для переїзду до Іспанії?

Для того, аби їхати до іншої країни, потрібно мати певну суму у накопиченнях. Розраховувати потрібно на кілька основних статей витрат. І перша з них – це оренда житла. Якщо вдасться знайти квартиру з ціною 1200 євро на місяць, слід розраховувати на те, що окрім цих грошей доведеться також заплатити депозит за 2 – 3 місяці вперед, тобто 2400 – 3600 євро.

Також деякі іспанські орендодавці просять платити оренду на цілий рік вперед у випадку, якщо людина не має робочої візи – втім, сама українка такі варіанти для себе навіть не розглядала. Якщо ви шукатимете житло з рієлтором, потрібно приготуватися віддати йому ще місячну плату за оренду + 20% – тобто приблизно 1440 євро.

Окрім того, не можна забути й про те, що доведеться жити в готелі протягом періоду, коли ви шукаєте собі житло. За два тижні в готелі доведеться віддати приблизно 800 євро.

Вже після оренди житла з'являються такі витрати:

домашній інтернет – 20 євро на місяць;

телефон – 10 євро;

продукти – 700 – 800 євро на родину.

Втім, 700 євро доведеться витрачати на харчування, якщо купуєте часто рибу та м'ясо, а також різноманітні фрукти, горіхи та морепродукти. Сама українка знає сім'ї, в яких на харчування в місяць йде 400 євро, і вони також мало у чому собі відмовляють.

Також потрібно врахувати й витрати на розваги та походи у заклади. Один похід в ресторан з їжею та напоями на двох людей в Іспанії обійдеться приблизно у 30 євро. А ось за манікюр в салоні доведеться заплатити приблизно 35 євро.

