Чимало людей взимку розвішують одяг не на балконі чи на сушарці, а прямо на батареях, аби він швидше висохнув. Втім, у Польщі це може призвести до несподіваних проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на _hugo_media.
Чому у Польщі не варто сушити одяг на батареях?
Українець, що живе у Польщі, зіштовхнувся з несподіваною проблемою після того, як сушив одяг на батареях – його рахунки за опалення зросли дуже швидко. Вся річ у тому, що в Польщі практично на всіх батареях стоїть термостат.
То лічильник вашої температури, лічильник, скільки ви натопили собі за зиму. І коли ви отак складаєте сушити навіть дитячі речі на батарею, ви закриваєте вихід тепла,
– поділився блогер.
Через це батареї мають більше грітися, аби опалювати як слід все приміщення – а значить, лічильник нарахує більше.
Українець розкрив особливість польських батарей: дивіться відео
І потім у вас буде катастрофа, бо треба буде багато відповідно платити,
– додав він.
Втім, українець все ж сушить одяг на батареї, бо інших варіантів не має.
