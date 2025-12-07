Українка, що вже протягом тривалого часу живе у Валенсії, помітила один незвичний недолік, про який більшість людей, що вперше потрапляють до цього регіону Іспанії, навіть не здогадуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які є недоліки життя у Валенсії?

Перший мінус для українців у Валенсії – це березень. Виявляється, цього місяця Іспанія перетворюється на одне гучне святкування, що не стихає протягом всього місяця, – з салютами й петардами.

І ви знаєте, коли це день, два, п'ять, тиждень – це ще хоч якось можна пережити. Але не коли це кожен день майже місяць – вони і вдень, і зранку, і вночі все це підривають,

– поскаржилася українка.

Для блогерки це величезний мінус регіону – і тому вона радить або на весь березень кудись їхати, або ж взагалі не приїздити до Валенсії.

Другий мінус – це високі ціни. Валенсія на рівні з Барселоною та Мадридом вважається одним з найдорожчих міст в усій Іспанії. І житло, і ціни в ресторанах точно не потішать цінниками. Втім, порівняно з цінами у багатьох інших європейських країнах – наприклад, з Німеччиною, в Іспанії все ще дешево.

Та українка помітила, що в Валенсії усе дорожчає: ще рік тому можна було орендувати квартиру за 1300 євро. Зараз же ціни на житло такої ж якості стартують вже від 1800 євро. Окрім того, перед приїздом до Валенсії варто бути готовими до того, що там далеко не всі розмовляють іспанською. В країні є чимало мов та діалектів, які настільки сильно відрізняються між собою, що зрозуміти їх дуже важко.

Тому іспанці завжди кажуть: "Я знаю іспанську та, наприклад, у Валенсії – валенсіано". Ці дві мови зовсім різні, і хто не знає валенсіано, може навіть щось не розуміти,

– розповіла дівчина.

А ось англійську в Іспанії знають далеко не всі.

