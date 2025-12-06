Хорватія – це дуже красива країна, куди чимало людей мріють поїхати на відпустку. Втім, життя там підійде далеко не всім, повідомляє 24 Канал з посиланням на churilova_an.
Які є мінуси життя у Хорватії?
Ціни
Перший недолік, що помітила українка – це ціни, що значно вищі, ніж в Україні.
Продукти, кава, побутові дрібниці – все коштує більше, ніж ти очікуєш,
– поділилася українка.
Платні дороги
Платні дороги існують по всій Європі. І якщо у Словаччині ви плануєте подорожувати чи їхати кудись на власному авто, потрібно підготуватися витрачатися додатково на оплату трас. В середньому дівчині для поїздки до іншого міста доводиться витрачати 10 євро в обидві сторони.
Житло
Пошук житла у країні – це дуже непросте завдання. Дуже багато квартир у Хорватії здають лише до туристичного сезону, а коли він починається, ціни підіймають для туристів. Тим часом для довгострокової оренди вибір зовсім невеликий.
Українка розповіла про недоліки Хорватії: дивіться відео
Так само труднощі виникають і з пошуком роботи після закінчення туристичного сезону. Роботи, за словами блогерки, майже немає навіть у великих містах.
Вибір напоїв
Українка помітила, що вибір у місцевих кав'ярнях значно менший, ніж в Україні, тож якщо ви звикли до десятків позицій у меню, в Словаччині очікувати на подібне не варто.
