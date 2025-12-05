З самого ранку шквальний вітер та зливи накрили південну та східну частини Пелопоннесу, Аттику, Крит, острови в Егейському морі, Евію, Споради та частину Фессалії й Македонії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ekathimerini.

Цікаво На Санторіні починають боротьбу з туристами: вводять нові жорсткі правила

Що відомо про шторм у Греції?

Шторм "Байрон" накрив більшу частину країни у п'ятницю – через це довелося закрити школи, а також негода порушила роботу громадських служб та транспорту. Влада надсилала екстрені повідомлення через систему 112, аби закликати мешканців утриматися від поїздок та за можливості не перебувати у підвалах та на перших поверхах.

Вже зараз повідомляють про паводки у кількох районах Греції – зокрема в Мандра, Кераціні та Алімос. Між Елевсіною та Коринфом через повінь довелося закрити національну автомагістраль. Лише в ніч з четверга на п'ятницю пожежна служба країни отримала 331 виклик в регіонах Пелопоннес та Аттика.

В основному викликали пожежників задля видалення дерев, що повалив шторм, допомоги водіям та відкачування води. У регіоні Аттики в п'ятницю наказали закрити усі початкові та середні школи, а у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що усі держслужбовці, що не мають безпечної можливості дістатися до роботи, будуть вважатися законно відсутніми.

Шторм може продовжитися – адже метеорологи прогнозують продовження сильних дощів та гроз у центральній Македонії, Фессалії, Спорадах та східній частині Греції, а також на Криті та Додеканесі.

У Греції вже оголошено четвертий рівень небезпеки у кількох районах через Шторм "Байрон", пише EW News.

Які ще новини з Греції варто знати?