Грецький острів, який обожнює чимало мандрівників, хоче трохи стримати неконтрольований туризм, що десятиліттями розвивався на курорті. Зокрема, починають цю боротьбу суворими правилами щодо забудови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які нові правила вводять на Санторіні?

Місцевий уряд Санторіні планує ввести значні зміни у міське планування, аби зробити будівельні норми жорсткішими. Якщо вдасться запровадити ці нові норми, тоді охоронні землі острова складатимуть не 21,8%, а вже 67,6 – а це означає, що понад дві третини Санторіні будуть заборонені для забудови.

Окрім того, планують різко скоротити також й зони розвитку туризму – зараз вони складають практично 60% острова, але після введення нових правил цей відсоток впаде лише до 6,8. Будь-які масштабні туристичні проєкти надалі зіштовхуватимуться з жорсткішими обмеженнями.

Місцевий уряд планує також збільшити мінімальний розмір ділянки, що потрібний для туристичних об'єктів, як-от курорти та готелі. Зараз він складає всього 0,8 – 1,5 гектара, та скоро зросте до чотирьох. А ось для побудови житлових будівель поза межами міста мінімальний розмір подвоїться.



На Санторіні можуть з'явитися нові правила щодо забудови / Фото Pexels

Прихильники цього плану переконані, що зміни потрібні для зупинки безконтрольної забудови та запобіганню розвитку надмірного туризму. Окрім того, жорсткіші правила для забудовників допоможуть захистити природний ландшафт острова, який так люблять туристи, та зменшить навантаження на місцеву інфраструктуру, пише GTP Headlines.

Втім, деякі підприємці переконані, що такі обмеження призведуть до перешкоджання новим інвестиціям, і особливо у готельному та туристичному секторах, а також обмежать можливості для розвитку за межами великих основних міст. Окрім того, нові правила можуть призвести до того, що постраждають маленькі готелі та сімейні бізнеси, натомість великі готелі не постраждають.

Щороку лише цей грецький острів приймає 3,4 мільйона туристів авіарейсами, поромами та круїзними лайнерами. Тож Санторіні зараз намагається перейти до більш сталого та регульованого туризму, аби зберегти свою чарівність та приємний ландшафт з білими скелями.

Окрім того, частиною нової ініціативи є також впровадження щоденного ліміту відвідувачів круїзними лайнерами, що складатиме 8 000 осіб.

