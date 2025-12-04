Чимало українців зараз живуть за кордоном, і Португалія – це досить популярний вибір не лише для літніх відпусток, але й для переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на sheistani. Втім, перед тим як їхати до країни, слід дізнатися про деякі незвичні особливості Португалії.

Що потрібно знати перед переїздом до Португалії?

Інший менталітет

Українка помітила, що португальці не вміють говорити "ні" в лице, і їм важко говорити незручну правду. Через ці відмінності часто виникають непорозуміння та проблеми. Зокрема, виникли складнощі в дівчини під час найму на роботу – одного разу вона подавалася на вакансію, де до того довго волонтерила.

Але в один момент вони передумали брати мене на роботу, і замість "ні" говорили "прийди в суботу", потім – "ми ще не готові, прийди на наступному тижні". Ні п'ятниця, ні субота, ні наступний тиждень так і не настали,

– поскаржилася українка.

Складність у пошуку житла

Чимало українців, що приїздять до країни, змушені спершу винаймати кімнати, і лише через деякий час після тривалих і зазвичай нелегких пошуків вдається орендувати квартиру. Та потрібно підготуватися, що для оренди житла доведеться заплатити на кілька місяців вперед, і ціни немалі – лише кімнати в районі столиці стартують від 350 євро, пише Portugalist.

А ось за повноцінну квартиру у столиці ціни починаються від 1200 євро.

Португалія "закохує в себе"

Більшість знайомих українки, що подорожували до Португалії чи жили там, говорили їй згодом, що думають про переїзд до країни. Сама дівчина також відчула це на собі і збирається повернутися до цієї країни.



В Португалії дуже красиво / Фото Pexels

Мова

У Португалії без знання мови "нічого робити". По-перше, в країні майже немає виплат для українських біженців, а по-друге, для того, аби знайти роботу, потрібно багато комунікувати з людьми. Щонайменше потрібно знати англійську, але краще одразу починати вчити португальську.

Втім, ідеальною опцією буде саме віддалена високооплачувана робота.

