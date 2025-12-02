На Балеарських островах оголосили, що почнуть моніторинг рівня заповненості пляжів – для цього на Майорці, Ібіці та Менорці встановлюватимуть спеціальні датчики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Навіщо на пляжах Іспанії встановлюють датчики?

Іспанія – це надзвичайно популярна країна, пляжі якої щороку відвідують мільйони туристів. Та для того, аби максимально точно оцінити рівень заповненості популярних пляжів, уряд Балеарських островів планує витратити 4 мільйони євро на встановлення датчиків. Їх розмістять на 150 пляжах найбільш відомих курортів – на Ібіці, Майорці та Менорці.

Протягом цього літа пілотні випробування проєкту вже провели на трьох пляжах. І основна проблема полягає у зборі даних на довгих пляжах та у затишних бухтах, що розташовані далеко від міст.

Датчик збирає дані, але він повинен мати можливість їх передавати. У містах це легко, але в природному середовищі все не так,

– заявив автор ініціативи Мікель Кардона.

Ці датчики допоможуть створити приблизну оцінку завантаженості пляжів у режимі реального часу. Це допоможе не тільки уряду, але й туристам – дані з датчиків публікуватимуть на сайті та у застосунку, тож перед виходом до моря можна буде перевірити, чи пляж дуже заповнений, та обрати оптимальний варіант, пише Mallorca Daily Bulletin.

Уряд островів сподівається, що це допоможе регулювати потік туристів та запобігти перевантаженню пляжів.

Цікаво! Надмірний туризм в Іспанії – це вже не новина. Тільки протягом 2024 року популярний іспанський архіпелаг відвідали 18,7 мільйона туристів. А ось цьогоріч очікується, що ця цифра сягне понад 19 мільйонів.