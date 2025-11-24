Чимало людей вважають, що Іспанія – це просто рай з постійно сонячною погодою, дешевими фруктами та неймовірними краєвидами. І попри те, що це таки правда, не бракує країні й кількох недоліків, якими поділилася українка, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Цікаво "Наче це 1999 рік": українка розповіла, що її найбільше дратує в Іспанії

Які є недоліки життя в Іспанії?

Українка в Іспанії живе у гарній новобудові, в якій є басейн та тренажерний зал – і за такі умови доводиться чимало платити. Втім, це все ж не гарантує безпеки.

В нас під вікнами живуть безхатьки, бо з головного парку Турія їх виселяють, і вони переїжджають жити під наш дім,

– поскаржилася українка.

Окрім того, вона розповіла, що нещодавно машину, що стояла під будівлею, посеред білого дня пограбували – і все через те, що помітили рюкзак всередині. Тож вона також дала пораду – ніколи не залишати нічого в машині.

Українка розповіла про мінуси Іспанії: дивіться відео

Окрім того, на трасі Валенсія – Барселона дуже поширена одна шахрайська схема: машина починає показувати водієві, що щось не так – колесо чи відкритий багажник. Водій намагається зробити все, аби ви зупинилися – і тоді починається найцікавіше.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Ви зупиняєтеся, виходите подивитися – і вас просто грабують. Там схема відпрацьована: один відволікає, інший витягує усе з машини, і дуже багато українців потрапили у таку ситуацію,

– поділилася блогерка.

Тож вона радить ніколи не зупинятися на цій трасі. Окрім того, дуже обережними варто бути й з безплатними місцями для паркування: якщо не дати 1 – 2 євро людині, що там стоїть, машину можуть подряпати цвяхом.

Ще одне надзвичайно поширене місце для крадіжок – це пляж. Тож українка разом зі своїм чоловіком купатися ходить тільки по черзі.

Що ще розповідають українці за кордоном?