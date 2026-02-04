В Іспанії через поширення шторму, що у середу набув найбільшої сили над територією країни, вже евакуювали 3000 людей, пише El Pais.
Що відомо про шторм Леонардо в Іспанії?
Метеослужба Іспанії попереджає, що попереду – дуже інтенсивні опади та сильний вітер. Найгірша ситуація у Андалусії, найбільш південному регіоні країни. Там в деяких місцях довелося оголосити про "червоний" рівень небезпеки.
Очікується, що в деяких регіонах випаде 120 – 150 літрів опадів на квадратний метр. А з регіонів, яким загрожує найбільша небезпека, вже евакуювали близько 3000 людей. По всій території країни також довелося закрити 45 доріг, і більшість з них – через наслідки інтенсивних злив та снігу.
Залізничні гілки в Андалусії також не працюють: зупинили рух швидкісної лінії між Кордовою, Севільєю та Малагою.
Негода зачепила також і Португалію – у кількох районах цієї країни також оголосили про "червоний" рівень небезпеки. Та найсильнішим шторм стане 5 лютого, пише Publico.
