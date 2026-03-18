Після переїзду до Італії українка перші пів року працювала у готелі, а після цього змінила роботу. Вона була баристою у дуже багатьох закладах та помітила один спільний мінус в усіх з них, повідомляє _dashkkka_5.

Що українці не подобається в роботі в Італії?

Змінювати роботу в Італії дівчині доводилося досить часто. Та завдяки цьому вона попрацювала у різних закладах та помітила спільне правило – працівникам ніколи не дозволяють сидіти під час зміни.

Знаєте, що дратувало там просто найбільше? Не незадоволені клієнти, не ранні зміни, а те, що я там взагалі не можу сидіти. Ти можеш працювати 8, 10, 12 годин, в тебе болять ноги, плечі, спина, руки – все, але ти все одно не можеш сісти,

– поскаржилася українка.

Для українки таке правило є дуже незвичним і дивним – але в Італії власники закладів вважають, що якщо працівник сидить на роботі, це має дуже непрофесійний вигляд, і люди не захочуть заходити в кав'ярню.

Найсмішніше, що ти від цього продуктивнішим не стаєш – просто стаєш злим, втомленим і з незадоволеним обличчям,

– поділилася дівчина.

В останньому закладі, де вона працювала по 4 години на день, за цей час зазвичай приходили по 3 – 4 клієнти. Втім, працівникам все ще не дозволяли сидіти на роботі.

До слова, в Італії не існує мінімальної заробітної плати. Втім, понад 95% працівників у країні потрапляють під дію колективних договорів, що визначають прийнятну плату між профспілками та роботодавцями, пише Remote People.

