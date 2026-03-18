После переезда в Италию украинка первые полгода работала в отеле, а после этого сменила работу. Она была баристой в очень многих заведениях и заметила один общий минус во всех из них, сообщает _dashkkka_5.

Интересно "Куда еще хуже": украинка раскрыла неожиданные минусы испанских новостроек

Что украинке не нравится в работе в Италии?

Менять работу в Италии девушке приходилось довольно часто. И благодаря этому она поработала в разных заведениях и заметила общее правило – работникам никогда не позволяют сидеть во время смены.

Знаете, что раздражало там просто больше всего? Не недовольные клиенты, не ранние смены, а то, что я там вообще не могу сидеть. Ты можешь работать 8, 10, 12 часов, у тебя болят ноги, плечи, спина, руки – все, но ты все равно не можешь сесть,

– пожаловалась украинка.

Для украинки такое правило является очень необычным и странным – но в Италии владельцы заведений считают, что если работник сидит на работе, это имеет очень непрофессиональный вид, и люди не захотят заходить в кафе.

Украинка рассказала о нюансе работы в Италии: смотрите видео

Самое смешное, что ты от этого продуктивнее не становишься – просто становишься злым, уставшим и с недовольным лицом,

– поделилась девушка.

В последнем заведении, где она работала по 4 часа в день, за это время обычно приходили по 3 – 4 клиента. Впрочем, работникам все еще не позволяли сидеть на работе.

К слову, в Италии не существует минимальной заработной платы. Впрочем, более 95% работников в стране попадают под действие коллективных договоров, определяющих приемлемую плату между профсоюзами и работодателями, пишет Remote People.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?