Перед переездом или даже просто поездкой за границу не помешает проверить законы страны, в которую отправляетесь – ведь часто они отличаются в мелочах, о которых многие даже не думают. Например, украинка Ксения едва не получила штраф за открытое окно в машине, сообщает ksenia_vashchenko.

За что можно получить штраф в Италии?

Украинка приехала забрать своего сына из летнего лагеря, и ожидала его возле своей машины. Она не закрывала окна в ней, ведь летом салон очень быстро нагревается. Тогда к машине украинки подошли местные полицейские и начали заглядывать в окна.

Я уже думала, что сейчас будут ко мне вопросы по поводу моих украинских номеров, я их до сих пор не сменила. Нет. Он спросил, чья это машина, я подошла, и он говорит: "Хотите, я вам выпишу штраф 170 евро?",

– поделилась украинка.

Блогерша удивилась, ведь и не подозревала, что нарушила закон. Оказывается, относительно новый закон в Италии запрещает оставлять окна в машине открытыми – мол, это провоцирует воров обворовывать машины.

Украинка рассказала о необычном штрафе в Италии: смотрите видео

То есть когда я не закрыла окно, я провоцирую сама воров совершить преступление. И поэтому я сама также и виновата, если меня обворуют, то меня также должны оштрафовать. То есть у вас могут обокрасть машину, а вам еще могут штраф выписать сверху,

– пожаловалась женщина.

К счастью, украинка не получила штрафа, а только предупреждение.

К слову, такой закон существует не только в Италии, но и в Испании, с одним небольшим изменением – там штрафы за нарушение составляют не 170, а до 1500 евро, поэтому лучше не забывать вовремя закрыть окна в машине, пишет Murica Today.

