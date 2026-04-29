Согласно новой внутренней директиве США, все люди, подающиеся на неиммиграционные визы в США, в том числе и туристические, обязаны будут ответить на два вопроса. И из-за одного ответа собеседование могут завершить преждевременно, пишет The Guardian.

Как в США "отсеивают" беженцев?

Новые рекомендации, что выдал Государственный департамент США, указывают, что отныне заявители на временную визу в Америку должны ответить на несколько вопросов: подвергались ли они преследованиям или жестокому обращению, и боятся ли они возвращения в свою страну.

И стоит человеку ответить "да" или отказаться давать ответ, шансы на получение визы резко падают. Собеседование после этого практически могут не продолжать.

В директиве утверждают, что новую процедуру разработали для того, чтобы уменьшить количество случаев, когда люди подают ложные данные о себе при получении визы.

Но на самом деле новая политика правительства США создает механизм проверки, который будет отфильтровывать жертв домашнего насилия, журналистов, которым угрожали, представителей религиозных меньшинств, которых преследуют. Поэтому они не смогут искать убежища в стране – несмотря на то, что Конвенция о статусе беженцев 1951 года свидетельствует, что это право не зависит от того, как человек въехал в страну и что он сказал визовому офицеру, пишет The Washington Post.

Поэтому, система создает выбор без выигрыша: или сказать правду и практически гарантированно получить отказ в визе, или солгать – а за это в США предусмотрена уголовная ответственность, что влечет за собой полный запрет на въезд в страну.

Что предшествовало этому решению?

Директива – это прямое продолжение жесткой миграционной политики администрации Трампа, связанной с указом №14161, который предусматривает ужесточение проверок иностранцев, претендующих на визы.

Накануне в США уже ограничили въезд для граждан 12 стран и ввели расширенные проверки студенческих виз. А новая директива появилась на фоне решения федерального суда США: он признал незаконными попытки ограничить доступ к убежищу. И новое требование к проверкам создает фактический барьер еще до того, как человек пересечет границу.

Какие еще новости из США стоит знать?

Тем временем американцы по всему миру "выстраиваются в очереди", чтобы отказаться от гражданства – только в лондонском консульстве эта очередь растянулась на 14 месяцев вперед. Для того, чтобы прекратить быть гражданами США, нужно вложить не только немало усилий, но и денег – и это не останавливает экспатов. Они заявляют, что другого выхода не видят, и весомой причиной решения стала внешняя и внутренняя политика страны.

Кроме того, США – это единственная страна в мире, кроме Эритреи, что облагает налогом гражданство, а не место жительства. Поэтому для американцев, переехавших в Европу, отказ от гражданства имеет еще и практическое значение.