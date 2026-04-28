Разорвать связи с США не так-то просто: это может стоить тысяч долларов, а сама процедура может затянуться на год или дольше. Но все больше американцев чувствуют, что у них просто "нет выбора", пишет The Guardian.

Почему американцы отказываются от гражданства США?

В 2000-х годах количество американцев, которые каждый год отказывались от гражданства, оценивалась трехзначными цифрами, но уже начиная с 2014 года счет переходит на тысячи. Но именно 2026 станет рекордным – ведь государственная пошлина, которое нужно заплатить за отказ от паспорта, после длительной судебной тяжбы уменьшили с 2350 долларов до всего 450 долларов.

Впрочем, это не значит, что за пол тысячи долларов можно прекратить быть американцем: большинство людей для этой процедуры нанимают адвоката, что обходится дополнительно в 7000– 10000 долларов. Впрочем, даже этот большой расход не пугает людей – и очереди на отказ от гражданства только в лондонском консульстве уже достигают 14 месяцев.



Но почему именно кто-либо хочет отказаться от гражданства США? Американцы уже давно шутят в соцсетях, что во время отпусков за границу или отдыха в Европе врут об этом, что они канадцы – и последние события в США, включая и внешнюю и внутреннюю политику – приводят к тому, что все больше людей стесняются страны, в которой живут.

Моим подарком самому себе был развод с дядей Сэмом. Это был конец 2020 года, когда Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт в Верховный суд,

– поделился 55-летний Пол, что сейчас живет в Хельсинки.

Кроме того, почти все люди, что отказались от гражданства США и поделились своими историями, хотели изменить свои имена – и на это есть достаточно веские основания.

Любопытно! В некоторых случаях правительство США может полностью отклонить отказ от гражданства., но гораздо более распространенным становится статус "защищенного экспатрианта" – это отдельная налоговая классификация и, по словам самих американцев, подлинная финансовая катастрофа.



Статус трудно избавиться, дети будут вынуждены платить налог на наследство в США – но также экспат могут отказать в повторном въезде в страну или допрашивать на границе.

Зачем нанимать адвоката для отказа в гражданстве?

В США основной причиной, из-за которой без адвоката обойтись не удастся, есть налоговая политика страны. Оказывается, именно Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, кроме Эритреи, что облагает налогом не место жительства, а гражданство, пишет The Washington Post.

Это создает немало мелких деталей после выезда из страны – например, если экспат из США разведется с гражданином другой страны, он будет вынужден уплатить налог и с доли своего бывшего партнера.

К слову, количество людей, желающие переехать в США, также начала стремительно падать, и сейчас достигла исторического минимума– только 15% людей из всего мира выбирают Америку как свой приоритет.