Если вы рассматриваете возможность переезда в Европу, но переживаете о ценах за рубежом, несколько стран готовы заплатить людям, что будут жить в нескольких городах. И такое заманчивое предложение, конечно же, имеет нюанс – все эти населенные пункты приходят в упадок, и там остается все меньше жителей, пишет Express.

Интересно Туристы советуют обходить популярный курорт на Канарских островах: одна вещь там испортит поездку

Какие страны заплатят за переезд?

Греция

Удаленный остров Антикитера предлагает кое-что, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой – бесплатный дом и 500 евро в месяц за переезд на по крайней мере два года. Таким образом город стремится восстановить общину на острове.

Особенно ориентирована эта программа на семьи с детьми, и приоритет отдается тем, кто работают в сферах пекарства, рыболовства и строительства, пишет Mirror.

Швейцария

Сель Альбинен предлагает семьям, что переедут туда, аж 20 000 швейцарских франков, а также дополнительные средства будут выделять на каждого ребенка.

Впрочем, обязательство долгосрочное: для того, чтобы получить выплату, человек должен быть моложе 45 лет и согласиться жить в Альбинен по крайней мере десятилетие. Кроме того, новая недвижимость там должна быть оценена в более 20 000 швейцарских франков.

Ирландия

Правительство Ирландии предлагает 50 000 евро гранта людям, что выкупят новое жилье в заброшенных городках и поселках страны. Также 70 000 евро могут получить те, кто покупает заброшенное жилье. Отдельные гранты можно получить и на ремонтные работы, но есть несколько условий: недвижимость должна быть пустой по крайней мере 2 года и быть построенной до 2008.

Испания

Сразу несколько поселков по всей Испании предлагают и гранты, и ежемесячные выплаты, чтобы только привлечь новых жителей в населенные пункты, где население постоянно стареет. Здесь за переезд можно получить до 15 000 евро, если обяжетесь прожить там по крайней мере 2 года.

Чили

Для того, чтобы привлечь инвестиции в страну, правительство Чили предоставляет безакционные гранты технологическим стартапам, что будут основывать там. Схема открыта для заявителей из любой страны и также включает двухлетнюю рабочую визу. Участники также получают доступ к менторам, возможностей для нетворкинга и офисов.

Италия

Именно в этой стране уже не первый год действует схема, по которой можно приобрести целый дом всего за 1 евро. Но предлагаемая недвижимость всегда требует существенного ремонта и реконструкции, а это означает, что в долгосрочной перспективе все равно придется потратить много денег.

Что еще стоит знать туристам?